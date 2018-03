Der FC Arsenal und sein seit Monaten in der Kritik stehender Trainer Arsène Wenger haben nach zuletzt drei Niederlagen in der Premier League wieder einen Erfolg gefeiert.

Das Team um Fußball-Weltmeister Mesut Özil gewann am Sonntag im eigenen Stadion mit 3:0 (1:0) gegen den FC Watford.

Der deutsche Nationalspieler Shkodran Mustafi (8. Minute) erzielte nach einem Özil-Freistoß per Kopf die Führung. Es war Özils 50. Assist im 141. Premier-League-Spiel. Noch nie hat ein Profi diese Marke in England so schnell erreicht.

Fastest to 5️⃣0️⃣ #PL assists:



MESUT OZIL (141 matches)

Eric Cantona (143 matches)

Dennis Bergkamp (146 matches)

Cesc Fabregas (165 matches)

David Silva (166 matches) pic.twitter.com/Cz6Pi0H7wh — Premier League (@premierleague) March 11, 2018

Außerdem trafen die früheren Dortmunder Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang (59.) und Henrich Mchitarjan (77.) für die Gunners. Torhüter Petr Cech parierte in der 62. Minute einen Strafstoß von Watfords Troy Deeney.

Bei der Partie im Londoner Emirates Stadion blieben viele Plätze leer - möglicherweise eine Folge des schwachen Saisonverlaufs. Arsenal bleibt trotz des Sieges Tabellensechster und hat nur noch theoretische Chancen, sich über die Liga für die Champions League zu qualifizieren. In den vergangenen Wochen forderten einige Fans den sofortigen Rauswurf Wengers.

(dpa)