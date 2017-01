Eine Koproduktion der Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi und ein ganz spätes Tor haben den FC Arsenal in der englischen Premier League auf den zweiten Tabellenplatz geführt. Tabellenführer FC Chelsea eilt derweil davon.

Nach einem Eckball von Mesut Özil brachte Shkodran Mustafi die Londoner beim 2:1 (0:0) gegen den FC Burnley mit einem Kopfballtor in Führung (59.). Nach dem Ausgleich durch Andre Gray (90.+3) sicherte Alexis Sanchez per Foulelfmeter in der 98. Minute den Gunners den Sieg.

Zuvor hatte der Ex-Gladbacher Granit Xhaka nach einem Foul an Stephen Ward die Rote Karte gesehen (65.) und die Gastgeber aus dem Rhythmus gebracht. Doch es reichte zum vierten Sieg in den letzten fünf Ligaspielen.

Tabellenführer FC Chelsea hat nach dem 2:0 (1:0) gegen Hull City acht Punkte Vorsprung. Im Heimspiel gegen Hull City siegten die Londoner am Sonntag 2:0 (1:0). Diego Costa (45.+7) und Gary Cahill (81.) waren für die Blues erfolgreich. Costa hatte bei Chelseas 3:0-Sieg in Leicester vor einer Woche gefehlt - offiziell wegen Rückenproblemen.

Laut britischen Medien soll er aber aus disziplinarischen Gründen von Coach Antonio Conte suspendiert worden sein. Der 28 Jahre alte Spanier war zuletzt durch angeblich mangelndes Training und Gerüchte um einen Wechsel nach China in die Schlagzeilen geraten. Am Sonntag feierten ihn die Fans an der Stamford Bridge besonders laut.

Nach dem Sieg hat der FC Chelsea 55 Zähler auf dem Konton und führt die Tabelle der englischen Fußball-Meisterschaft weiter an. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Arsenal beträgt acht Punkte.

(sid)