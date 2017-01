Klublegende Steven Gerrard kehrt zum früheren englischen Rekordmeister FC Liverpool zurück. Zwei Monate nach dem Ende seiner Profikarriere hat der 36-Jährige bei den Reds als Nachwuchstrainer angeheuert, seine neue Tätigkeit in der Jugendakademie des Klubs in der Stadt Kirkby nimmt Gerrard im Februar auf.

Der langjährige englische Nationalspieler hatte Liverpool im Sommer 2015 nach 26 Jahren verlassen und war zu Los Angeles Galaxy in die Major League Soccer (MLS) gewechselt. Ende November beendete der Mittelfeldspieler seine aktive Karriere. Gerrard gewann mit Liverpool die Champions League, zweimal den FA-Cup und dreimal den Ligapokal. In 710 Spielen erzielte er 186 Tore für den Verein des heutigen Teammanagers Jürgen Klopp.

"Es fühlt sich an, als würde sich der Kreis schließen. Ich kehre an den Ort zurück, an dem meine Karriere als Profi begann. Die Entscheidung ist aber nicht aus der Emotion erfolgt. Es geht darum, was ich bieten und wie ich helfen kann", sagte Gerrard.

(sid)