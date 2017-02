Dass Thomas Tuchel bei nahezu jedem Spitzenklub Europas ein Thema ist, ist keine neue Erkenntnis. Der Dortmunder Trainer, der früher beim FSV Mainz 05 unter Vertrag stand, hat sich mit dem BVB in der vergangenen Saison international einen Namen gemacht. Tuchel steht für modernen und attraktiven Fußball mit jungen Spielern, ist eloquent und auch wenn seine kühle Art nicht bei allen in Dortmund gut ankommt, wird seine Arbeit respektiert.

So einer weckt natürlich Begehrlichkeiten. Wie der "Mirror" jetzt berichtet, sei Tuchel ein Kandidat beim FC Arsenal für das Erbe von Trainerlegende Arsène Wenger. Tuchels Vertrag bei den Schwarz-Gelben läuft noch bis zum Sommer 2018, Gespräche über eine vorzeitige Vertragsverhandlung wurden überraschend auf die spielfreie Zeit im Sommer 2017 gelegt, zudem belasten atmosphärische Störungen das Verhältnis zur Vereinsspitze. Tuchel würde gut zum technisch anspruchsvollen Fußball Arsenals passen, doch seine Verfügbarkeit für andere Klubs hängt vor allem vom Abschneiden in der laufenden Spielzeit ab.

FOTO: dpa, dna nic ljm nic

Sollten sich Dortmund und Tuchel trennen, dürfte Arsenal allerdings nicht alleine interessiert sein. Tuchels Name fällt auch immer wieder in München als möglicher Nachfolger von Carlo Ancelotti. Der Italiener besitzt zwar ein noch bis Sommer 2019 gültiges Arbeitspapier in München, doch sollte er die hohen sportlichen Ziele verpassen, droht ihm, auch aufgrund der spielerischen Schwäche der Mannschaft, ein vorzeitiger Abgang beim FC Bayern. Tuchel, der in München eine Wohnung besitzt, gilt als einer der aussichtsreichsten Kandidaten beim Rekordmeister.

Doch nicht nur Tuchel steht beim Klub der drei deutschen Weltmeister Mesut Özil, Per Mertesacker und Shkodran Mustafi auf der Wunschliste. Auch Bayer Leverkusens Übungsleiter Roger Schmidt soll bei den "Gunners" einen positiven Eindruck hinterlassen haben. Den Klub-Verantwortlichen soll der "Überfall-Fußball von Bayer Leverkusen mächtig imponieren. Dennoch kommt ein Interesse an Schmidt aufgrund der angespannten sportlichen Situation der Leverkusener überraschend. Doch die zwei deutschen Trainer haben noch prominente Konkurrenz aus dem Ausland. So sollen sich Massimiliano Allegri von Juventus Turin sowie Leonardo Jardim vom AS Monaco ebenfalls im Kandidatenkreis der "Gunners" befinden.

Der Ball liegt jedoch nicht bei den Kandidaten, sondern bei Wenger selbst. Schon seit Jahren wird über einen Abgang des Erfolgstrainers spekuliert, aber am Ende verlängerte der gebürtige Straßburger doch jedes Mal wieder. 21 Jahre steht er nun schon bei Arsenal unter Vertrag, natürlich wird auch er nach Niederlagen kritisiert, aber am Ende steht für Arsenal der Leitsatz: "Arsène knows best". Wahrscheinlich auch in der kommenden Saison.