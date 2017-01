später lesen Premier League Verleiht Arsenal Mertesacker nach Deutschland? FOTO: ap Teilen

Twittern





2017-01-11T15:08+0100 2017-01-11T15:11+0100

Weltmeister Per Mertesacker soll vom FC Arsenal offenbar an einen Bundesligisten verliehen werden. Das zumindest berichtet die "Times". Mertesacker (32) soll sich demnach in Deutschland für einen neuen Vertrag bei den Gunners empfehlen.