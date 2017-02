später lesen Englischer Ligapokal Ibrahimovic wird zum Helden – Schweinsteiger nur Zuschauer FOTO: afp 2017-02-26T19:55+0100 2017-02-26T20:01+0100

In seiner unfreiwillig gewohnten Rolle als Zuschauer hat Weltmeister Bastian Schweinsteiger mit Manchester United den englischen Ligapokal gewonnen. Im Londoner Wembleystadion siegte United am Sonntag im Finale gegen den FC Southampton 3:2 (2:1) und triumphierte zum fünften Mal in diesem Wettbewerb.