Auf die Aussage des Franzosen, ManUnited habe Ibrahimovic wegen dessen Bescheidenheit gekauft, warf der Schwede entrüstet ein: "Mich gekauft? Dich haben sie gekauft, ich bin umsonst gekommen!" Die Engländer hatten Ibrahimovic nach der EM ablösefrei unter Vertrag genommen. Für Pogba griffen sie dagegen tief in die Tasche. 105 Millionen hat Pogba gekostet, steht aber ein wenig im Schatten des großen Zlatan.

Nach dem 3:2 im Finale gegen den FC Southampton forderten englische Medien Ibrahimovics Vertragsverlängerung über die Saison hinaus. "Behaltet unseren Zlatan", titelte das Boulevardblatt "Mirror". "Sieht aus, als käme da noch mehr", schrieb die Zeitung "Independent".

Pogba "That's why we bought him"

Zlatan "Bought me? I came for free. They bought you"

