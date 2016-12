später lesen Geplante "Mega-WM" Infantino will kein Diktator sein FOTO: dpa, hm Teilen

Fifa-Präsident Gianni Infantino will seinen Plan für eine "Mega-WM" nicht gegen jeden Widerstand durchsetzen. "Ich glaube daran, aber ich bin kein Diktator", sagte der Chef des Weltverbandes am Mittwoch in Dubai.