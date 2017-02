Afrikameister Kamerun hat in der Fifa-Weltrangliste einen großen Sprung gemacht. Die "Unzähmbaren Löwen" rückten nach dem Titelgewinn um 29 Plätze auf Position 33 vor.

Finalist Ägypten verbesserte sich um zwölf Plätze und liegt nun auf Rang 23. Da es in Europa und Südamerika keine nennenswerte Länderspiele gab, blieb an der Spitze alles beim Alten. Weltmeister Deutschland ist mit 1433 Punkten hinter Spitzenreiter Argentinien (1635) und Brasilien (1529) auf Platz drei. Das teilte der Fußball-Weltverband am Donnerstag mit.

Die Fifa gibt jeden Monat ein aktuelles Ranking heraus. Es wird nach einem komplizierten Verfahren auf Grundlage der Ergebnisse der vergangenen vier Jahre ermittelt.

(dpa)