später lesen Österreichs neuer Coach Franco Foda setzt auf elf Bundesligaprofis 2017-11-02T13:27+0100 2017-11-02T13:27+0100

Österreichs neuer Nationaltrainer Franco Foda setzt bei seiner Premiere im Testspiel gegen Uruguay auf elf Profis aus der Bundesliga. Angeführt wird die Riege der Deutschland-Legionäre von David Alaba vom FC Bayern München. Daneben stehen auch Marcel Sabitzer (RB Leipzig), Kevin Danso (FC Augsburg) oder Valentino Lazaro (Hertha BSC) im 24 Spieler starken Aufgebot. Alessandro Schöpf (FC Schalke 04) kehrt nach überstandener Knieverletzung wieder in das ÖFB-Team zurück. "Schön, dass er wieder zurück ist. Alessandro Schöpf ist sicher ein Spieler, von dem wir uns in den nächsten Jahren viel erwarten dürfen", sagte Sportdirektor Peter Schöttel. Mit Guido Burgstaller (FC Schalke 04) und Michael Gregoritsch (FC Augsburg) stehen zudem zwei Stürmer aus der Bundesliga im ersten Kader von Foda. Der 51-Jährige war am Montag zum neuen Teamchef ernannt worden und folgte damit auf den Schweizer Marcel Koller.