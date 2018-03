später lesen Frankreich Zehn Lille-Anhänger nach Platzsturm in Untersuchungshaft FOTO: afp, LO PRESTI 2018-03-15T19:18+0100 2018-03-15T19:19+0100

Nach dem Platzsturm am vergangenen Wochenende im Anschluss an das Erstligaspiel zwischen dem abstiegsbedrohten OSC Lille und HSC Montpellier (1:1) sind zehn Lille-Anhänger in Untersuchungshaft genommen worden.