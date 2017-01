später lesen Afrika-Cup Ghana tritt mit zwei Schalke-Profis an Teilen

Twittern





2017-01-05T12:05+0100 2017-01-05T12:05+0100

Ghanas Nationalmannschaft tritt beim Afrika Cup 2017 mit zwei Profis des Bundesligisten FC Schalke 04 an. Stürmer Bernard Tekpetey und Verteidiger Baba Rahman stehen in dem 23 Mann starken Aufgebot von Trainer Avram Grant für das am 14. Januar beginnende Turnier, wie der Fußball-Verband des westafrikanischen Staates mitteilte. Für Tekpetey wird es die erste Teilnahme am Afrika Cup sein. Das Turnier wird bis 5. Februar im westafrikanischen Gabun ausgetragen. Ghana hatte beim letzten Afrika Cup vor zwei Jahren im Finale gegen die Elfenbeinküste verloren.