Afrika-Cup: Ghanas Torwart Brimah muss für Schimpftirade zahlen

Der ghanaische Torwart Razak Brimah ist nach seiner wüsten Tirade in einem sozialen Netzwerk während des Afrika Cups vom Fußball-Verband GFA zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der Keeper müsse 2500 US-Dollar an eine wohltätige Organisation in Ghana zahlen, teilte der ghanaische Verband am Dienstag mit. Nach dem Viertelfinalsieg gegen die Demokratische Republik Kongo hatte Brimah in einem Facebook-Video unter anderem gesagt, dass Kritiker "zur Hölle fahren" sollen. Nach Angaben des Nationalverbands hat sich der 29-Jährige für seine Aussagen schriftlich entschuldigt. Ghana trifft im Halbfinale des Afrika Cups am Donnerstag auf Kamerun.