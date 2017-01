später lesen AC Mailand Brasilianer Luiz Adriano wechselt zu Spartak Moskau Teilen

Der brasilianische Fußball-Profi Luiz Adriano wechselt nach eineinhalb Jahren beim AC Mailand zum russischen Club Spartak Moskau. Der 18-malige italienische Meister bedankte sich am Montag in einer Mitteilung bei dem 29-Jährigen für seine Leistungen. Der viermalige brasilianische Nationalspieler war im Sommer 2015 vom ukrainischen Verein Schachtjor Donezk in die Serie A gewechselt, war bei den Rossoneri zuletzt jedoch meist nur noch Ersatz gewesen.