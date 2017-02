später lesen Serie A Rüdiger mit Rom weiter Juve-Verfolger Nummer eins FOTO: dpa, fg gfh hpl Teilen

Nationalspieler Antonio Rüdiger bleibt mit AS Rom Verfolger Nummer eins des italienischen Rekordmeisters und Spitzenreiters Juventus Turin. Die Römer setzten sich am Sonntag mit 2:0 (1:0) beim FC Crotone und feierten den sechsten Sieg in den letzten sieben Spielen in der Serie A.