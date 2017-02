später lesen Serie A Juve-Verfolger AS Rom besiegt FC Turin ohne Rüdiger FOTO: rtr, MR 2017-02-19T20:04+0100 2017-02-19T20:09+0100

AS Rom bleibt in der italienischen Serie A erster Verfolger von Rekordmeister Juventus Turin. Ohne Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger gewann die Roma am 25. Spieltag gegen den FC Turin mit 4:1 (2:0).