Mit 40 Jahren Totti beendet seine Karriere am Saisonende

Francesco Totti beendet am Saisonende nach 24 Jahren beim AS Rom seine Profikarriere und startet ein neues Leben als Fußballmanager. Das erklärte der neue Roma-Sportdirektor Ramon Rodriguez Verdejo bei seiner offiziellen Vorstellung am Mittwoch.