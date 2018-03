Fans, Mitspieler, Freunde und zahlreiche Fußball-Profis haben am Donnerstag, 8. März 2018, Abschied von Davide Astori genommen. weniger

Fans, Mitspieler, Freunde und zahlreiche Fußball-Profis haben am Donnerstag, 8. März 2018, Abschied von Davide Astori genommen.

Davide Astori war am 4. März in einem Hotelzimmer in Udine nach einem Herzstillstand gestorben. Er wurde 31 Jahre alt.