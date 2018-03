später lesen Doping Cagliari-Profi Pedro positiv getestet 2018-03-09T12:33+0100 2018-03-09T12:33+0100

Joao Pedro vom italienischen Fußball-Erstligisten Cagliari Calcio ist am 11. Februar positiv auf ein harntreibendes Mittel getestet worden. Der 26-jährige Brasilianer wurde vom Anti-Doping-Gericht des italienischen Fußballverbands laut Medien bereits vorläufig gesperrt. Es handelt sich um das zweite Dopingvergehen in der Serie A in dieser Saison. Fabio Lucioni, Kapitän von Benevento Calcio, wurde im Januar wegen Dopings für ein Jahr gesperrt. Der 30-Jährige war im September positiv auf das Steroid Clostebol getestet worden.