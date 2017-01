später lesen Serie A Corini als Palermo-Trainer zurückgetreten Teilen

Eugenio Corini ist als Trainer des abstiegsbedrohten italienischen Erstligisten US Palermo zurückgetreten. Der 46-Jährige reagierte damit auf die 0:1-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Inter Mailand und den Absturz der Sizilianer auf den vorletzten Tabellenplatz. "Das ist eine schmerzhafte Entscheidung, aber die richtige in diesem Moment", sagte Corini, der den Klub erst im November übernommen hatte. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.