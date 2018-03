Astori wurde am 7. Januar 1987 in San Giovanni Bianco geboren. Er wuchs in San Pellegrino Terme in der Lombardei auf. weniger

Astori wurde am 7. Januar 1987 in San Giovanni Bianco geboren. Er wuchs in San Pellegrino Terme in der Lombardei auf.

Die fußballerischen Anfänge des Verteidigers liegen beim AC Mailand, wo er in der Jugend spielte. Sein Debüt in der Serie A gab er aber 2008 für Cagliari. Von 2008 bis 2014 spielte er für den Klub aus Sardinien.

2014 wurde Astori an den AS Rom ausgeliehen. In der Hauptstadt blieb der Linksfuß nur ein Jahr. In dieser Zeit gab er sein Debüt in der Champions League. 2015 wechselte er zum AC Florenz.