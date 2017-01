später lesen Argentinische Fußballlegende Maradona in Fußball-Ruhmeshalle Italiens aufgenommen FOTO: dpa, mg cda uw Teilen

Twittern





2017-01-17T21:39+0100 2017-01-17T21:42+0100

Legende Diego Maradona ist in die italienische Fußball-Ruhmeshalle aufgenommen worden. Der Argentinier erhielt die Ehrung am Dienstag in Florenz, wie der italienische Verband FIGC mitteilte.