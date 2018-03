Mit einem Treffer in der Nachspielzeit hat Italiens Meister Juventus Turin das Spitzenspiel bei Lazio Rom glücklich 1:0 (0:0) gewonnen. weniger

Mit dem Auswärtserfolg beim Tabellendritten setzte die Alte Dame den Tabellenführer SSC Neapel am Samstag weiter unter Druck, der am Abend gegen AS Rom antreten musste.