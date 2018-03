später lesen Für Länderspiele nominiert Buffon spielt doch wieder für Italien FOTO: AFP 2018-03-17T16:51+0100 2018-03-17T16:56+0100

Vier Monate nach seinem Rücktritt gibt Gianluigi Buffon sein Comeback in der italienischen Nationalmannschaft. Der 40-Jährige wurde von Interimstrainer Luigi Di Biagio ins Aufgebot für die Länderspiele am 23. März gegen Argentinien und am 27. März gegen England berufen.