Italien: Gilardino wechselt nach Pescara

Italiens Fußball-Wandervogel Alberto Gilardino zieht weiter: Der 57-malige Nationalspieler wechselt innerhalb der Serie A vom FC Empoli zu Delfino Pescara. Für den 34 Jahre alten Weltmeister von 2006 ist es der zehnte Erstliga-Klub in Italien, hinzu kam ein Intermezzo beim chinesischen Spitzenverein Guangzhou Evergrande. Gilardino, der seine besten Zeit beim AC Florenz zwischen 2008 bis 2011 hatte, war in Empoli in 14 Einsätzen ohne Tor geblieben.