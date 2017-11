später lesen Serie A Höwedes nach erfolgreichem Test vor Juve-Debüt 2017-11-03T11:26+0100 2017-11-03T11:26+0100

Das Debüt von Benedikt Höwedes beim italienischen Fußball-Meister Juventus Turin rückt näher. Der Weltmeister kam am Donnerstag nach überstandener Oberschenkelverletzung in einem Test gegen den Amateurverein Trino (6:0) über die volle Distanz zum Einsatz. "Das Leben ist besser auf dem Spielfeld", schrieb Höwedes bei Facebook. Abwehrspieler Höwedes (29) könnte damit am Sonntag im Heimspiel gegen Schlusslicht Benevento Calcio sein Debüt im Juve-Trikot feiern. Anfang der Woche war der ehemalige Kapitän des Bundesligisten Schalke 04 in das Mannschaftstraining zurückgekehrt. Höwedes war Ende August aufgrund mangelnder Perspektiven unter Schalkes neuem Trainer Domenico Tedesco nach Turin gewechselt. Allerdings ist der 29-Jährige seitdem beim Klub seines Weltmeister-Kollegen Sami Khedira wegen Verletzungsproblemen noch nicht zum Einsatz gekommen.