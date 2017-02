später lesen Italien Icardi muss wegen Biografie 13.500 Euro Strafe zahlen 2017-02-22T18:58+0100 2017-02-22T18:58+0100

Kapitän Mauro Icardi vom italienischen Spitzenklub Inter Mailand muss wegen umstrittenen Auszügen in seiner Autobiografie 13.500 Euro zahlen. Der 24 Jahre alte Stürmer habe laut Begründung des italienischen Fußballverbandes (FIGC) "verleumderische Aussagen" getätigt, außerdem sei der Ton "unangemessen" gewesen. Sein Klub Inter muss zudem 6500 Euro zahlen. Icardi hatte in seiner im vergangenen Oktober veröffentlichten Biografie "Sempre Avanti" (Immer vorwärts) über Drohungen der Ultra-Gruppierungen im Jahr 2015 berichtet. "Vielleicht wissen sie nicht, dass ich in dem Viertel mit Südamerikas höchster Kriminalitätsrate aufgewachsen bin", schrieb der im argentinischen Rosario geborene Icardi, der die Anhänger offen kritisierte. Die Autobiografie hatte die Inter-Fans verärgert. Daraufhin hatte der Argentinier zurückgerudert und behauptet, die entsprechenden Passagen "instinktiv" verfasst zu haben.