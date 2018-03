später lesen Länderspiele Italien ohne Chiellini gegen Argentinien und England 2018-03-19T14:21+0100 2018-03-19T14:20+0100

Der viermalige Fußball-Weltmeister Italien muss in den Länderspielen gegen Argentinien (23. März) und England (27. März) auf Innenverteidiger Giorgio Chiellini von Juventus Turin aufgrund einer Oberschenkelverletzung verzichten. Dies gab der italienische Verband am Montag bekannt. Interimstrainer Luigi Di Biagio hatte vorsorglich schon Abwehrspieler Angelo Ogbonna von West Ham United nachnominiert. Die Azzurri hatten die Qualifikation für die WM-Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli) verpasst.