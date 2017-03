Im italienischen Pokal geht es für Weltmeister Sami Khedira mit Juventus Turin schier unaufhaltsam Richtung Finale. Gegner Neapel macht den Schiedsrichter für die Niederlage im Halbfinal-Hinspiel verantwortlich.

Der Medienboykott wurde beim SSC Neapel kurzerhand aufgehoben. Zu groß war die Wut von Verantwortlichen und Spielern nach dem 1:3 (1:0) bei Juventus Turin im Halbfinal-Hinspiel des italienischen Pokals über den Schiedsrichter, als dass sie weiter hätten stillhalten können. "Beschämende Entscheidungen, die dem italienischen Fußball schaden", schimpfte Neapels Sportdirektor Cristiano Giuntoli und fügte hinzu: "Dieser Schiedsrichter ist eine Schande."

Was war geschehen? Neapel war am Dienstagabend in Turin in der 36. Minuten durch ein Tor von José Callejon zwar in Führung gegangen. Aber das Spiel drehte sich komplett in der zweiten Halbzeit. Kurz nach der Pause sah Schiedsrichter Paolo Valeri ein Foul von Neapels Kalidou Koulibaly an Juve-Stürmer Paulo Dybala, der den berechtigten Strafstoß selbst verwandelte (47.).

Ausgerechnet Higauín ...

Beim zweiten Elfmeter für Juventus hatte Pepe Reina, der Ex-Reservetorwart des FC Bayern München, Juves Juan Cuadrado von den Beinen geholt, nachdem er zunächst am Ball war. Auch diesen Strafstoß verwandelte Dybala (69.). "Das Ergebnis wurde von Schiedsrichterfehlern entschieden, ganz Italien hat das gesehen", echauffierte sich Reina.

Die Wut der Neapolitaner entlud sich außerdem, weil ihnen direkt vor dem Juve-Konter, der im zweiten Strafstoß mündete, nach einem aus ihrer Sicht klaren Foul an Raul Albiol ein Elfmeter verwehrt worden war. Und obendrein traf nach Fehler von Reina auch noch Gonzalo Higuaín (64.), der nach seinem Weggang aus Neapel bei den Süditalienern als "persona non grata" gilt.

So mussten sich die Neapolitaner ordentlich Luft verschaffen. Fast zwei Wochen hatten sie seit dem 1:3 bei Real Madrid nicht mehr mit den Medien gesprochen, weil sie sich mal wieder ungerecht behandelt fühlten.

Die Turiner wollten von einem Skandal nichts wissen. "Es ist nicht gerecht, alles nur darauf zu reduzieren", sagte Trainer Massimiliano Allegri. "Hartes Match und ein schwieriger Start", twitterte Weltmeister Sami Khedira, der die gesamte Partie im Einsatz war, "aber wir haben es mit einer starken zweiten Halbzeit rumgedreht". Auf dem Siegesmarsch im Pokal - wie auch in der Liga - scheint den Turinern nichts im Wege zu stehen. Sie dürfen am 5. April auf den dritten Final-Einzug in Serie hoffen. Juventus ist mit elf Cup-Erfolgen auch Rekordgewinner.

(dpa)