Juventus Turin strebt seiner 33. Meisterschaft im italienischen Fußball unaufhaltsam entgegen. Der Rekordchampion mit Weltmeister Sami Khedira in seinen Reihen baute durch ein 2:0 (0:0) im Nachholspiel beim Aufsteiger FC Crotone seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Serie A auf sieben Punkte aus und kommt seinem sechsten Scudetto in Folge immer näher.