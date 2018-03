später lesen Serie A Juventus gelingt Last-Minute-Sieg bei Lazio FOTO: rtr, saw 2018-03-03T21:14+0100 2018-03-03T21:20+0100

Italiens Rekordmeister Juventus Turin hat in der Serie A den zehnten Sieg in Folge eingefahren. Mit Weltmeister Sami Khedira in der Startelf gewann Juventus am 27. Spieltag bei Verfolger Lazio Rom dank eines Last-Minute-Treffers von Paulo Dybala (90.+3) mit 1:0 (0:0).