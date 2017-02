später lesen Serie A Juve verteidigt Vorsprung an der Tabellenspitze FOTO: afp, CAC FOTO: afp, CAC Teilen

2017-02-12T22:43+0100 2017-02-12T22:43+0100

Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin dreht an der Tabellenspitze der Serie A weiter einsam seine Kreise. Das Team von Weltmeister Sami Khedira gewann am Sonntagabend 2:0 bei Cagliari Calcio und vergrößerte den Vorsprung auf den ersten Verfolger AS Rom wieder auf sieben Punkte. Beide Tore erzielte der Argentinier Gonzalo Higuain (37., 47.), Khedira spielte durch.