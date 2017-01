später lesen Italien Juventus zieht ohne Khedira ins Pokal-Viertelfinale ein Teilen

Twittern







Auch ohne Weltmeister Sami Khedira hat Juventus Turin das Viertelfinale des italienischen Pokals erreicht. Der Titelverteidiger bezwang den Ligarivalen Atalanta Bergamo mit 3:2 (2:0). Gegner in der Runde der letzten Acht ist entweder der AC Mailand oder Stadtrivale FC Turin, die am Donnerstag aufeinandertreffen. Paulo Dybala (22.), der ehemalige Wolfsburger und Münchner Bundesliga-Profi Mario Mandzukic (34.) und Miralem Pjanic (76., Foulelfmeter) trafen für Juve. Abdoulay Konko (72.) und Emmanuel Latte Lath (81.) sorgten mit ihren Anschlusstoren für Spannung, Khedira saß dennoch 90 Minuten auf der Bank. Juventus hatte die Coppa Italia zuletzt zweimal in Folge gewonnen, mit elf Titeln sind die Turiner Rekordsieger des Wettbewerbs.