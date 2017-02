Serie A: Khedira bei Juve-Sieg zur Halbzeit ausgewechselt

Tabellenführer Juventus Turin hat mit einem Pflichtsieg gegen den Drittletzten US Palermo eine gelungene Champions-League-Generalprobe gefeiert.

Der italienische Fußball-Rekordmeister bezwang am Freitag Palermo mit 4:1 (2:0) und baute mit 63 Punkten seinen Vorsprung in der Serie A vorübergehend auf zehn Zähler auf den Tabellenzweiten AS Rom aus.

Claudio Marchisio (13. Minute), Paulo Dybala gegen seinen früheren Klub (40./89. Minute) und Gonzalo Higuain (63.) trafen für Juve. Iwajlo Tschotschew (90.+3) gelang nur noch der Ehrentreffer.

Weltmeister Sami Khedira wurde in der Halbzeit ausgewechselt und für das Achtelfinal-Hinspiel am Mittwoch beim FC Porto geschont.

