Nach Derby-Pleite Puppen mit AS-Rom-Trikots vor Kolosseum "gehängt"

In Rom hat eine makabere Aktion für Aufsehen gesorgt. In der Nacht zu Freitag hatten Unbekannte Puppen mit Trikots dreier Fußballspieler des AS Rom von einer Brücke vor dem Kolosseum gehängt, wie auf Bildern zu sehen war.