Serie A Neapel baut Tabellenführung aus 2018-02-26

Der SSC Neapel hat seine die Tabellenführung in der italienischen Fußball-Meisterschaft ausgebaut. Vier Tage nach dem Aus in der Europa League gegen Bundesligist RB Leipzig siegte die Mannschaft von Trainer Maurizio Sarri souverän 5:0 (2:0) bei Cagliari Calcio und hat nun vier Zähler Vorsprung auf Titelverteidiger Juventus Turin. Allerdings hat der Rekordmeister nach der Absage seines Spiels am vergangenen Sonntag gegen Atalanta Bergamo wegen starken Schneefalls noch ein Spiel weniger absolviert als Napoli.