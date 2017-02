später lesen Serie A Neapel feiert Kantersieg bei Bologna Teilen

Mit einem spektakulären Kantersieg hat der SSC Neapel den Rückstand auf Tabellenführer Juventus Turin in der italienischen Serie A vorerst wieder auf drei Punkte verkürzt. Die Napolitaner gewannen beim FC Bologna mit 7:1 (4:1). Überragende Spieler waren Marek Hamsik (3./70./74. Minute) und Dries Mertens (33./43./90.), die am Samstag jeweils einen Dreierpack erzielten. Lorenzo Insigne (6.) traf zum zwischenzeitlichen 2:0, den einzigen Treffer für Bologna schoss Vasilios Torosidis (36.). Damit rückte Neapel als Tabellenzweiter vorerst wieder näher an Juve heran. Das Team von Weltmeister Sami Khedira spielt allerdings am Sonntag gegen Inter Mailand und hat zudem noch ein Nachholspiel zu absolvieren. AS Rom hat die Chance, Neapel am Dienstag mit einem Sieg über den AC Florenz wieder zu überholen.