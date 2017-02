später lesen Serie A Rückschlag für Gladbach-Gegner Florenz in der Serie A 2017-02-19T23:04+0100 2017-02-19T23:05+0100

Drei Tage nach dem 1:0 in der Europa League bei Borussia Mönchengladbach hat der AC Florenz einen Rückschlag in der italienischen Fußball-Liga hinnehmen müssen. Der Club aus der Toskana verlor am Sonntag beim AC Mailand 1:2 (1:2) und belegt mit 40 Punkten nur den achten Platz. Damit droht der Club die Europacup-Plätze zu verpassen. Milan liegt mit 44 Zählern auf Platz sieben. Juraj Kucka (16.) und Gerard Deulofeu (31.) trafen für die Gastgeber, Nikola Kalinic hatte für Florenz zwischenzeitlich ausgeglichen (20.).