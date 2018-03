später lesen Fußball Transferschluss in der Serie A vorgezogen 2018-03-06T11:24+0100 2018-03-06T11:24+0100

In Italien wird das Ende des Fußball-Transferfensters in diesem Sommer vorgezogen. Dieses wird sich bereits am 18. August, dem Tag vor dem Saisonauftakt der Serie A, schließen und nicht mehr am 31. August wie bisher, kündigte Giovanni Malago, der kommissarischer Liga-Präsident an. In der nächsten Saison wird außerdem auch zwischen Weihnachten und Neujahr gespielt. Gespielt wird in der Serie A am 22. Dezember, 26. Dezember und 29. Dezember 2018, berichtete Malago. Nach einer dreiwöchigen Winterpause wird die Serie A am 20. Januar 2019 fortgesetzt. Auch das Wintertransferfenster soll davor schließen. Bisher lief der Transfermarkt bis zum 31. Januar.