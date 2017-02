später lesen Serie A Zeman soll Pescara vor dem Abstieg retten 2017-02-17T14:58+0100 2017-02-17T14:59+0100

Der italienische Erstligist Delfino Pescara will mit Hilfe seines Ex-Trainers Zdenek Zeman den Abstieg aus der Serie A abwenden. Zeman, der den Klub 2011 zum Titel der Serie B führte, wurde erneut als Chefcoach verpflichtet. "Ich bin zurückgekehrt, weil ich Pescara noch etwas schuldig bin", sagte Zeman am Freitag. "Ich will nicht, dass dieses Team die Saison als schlechtestes Team Europas beendet." Der 69 Jahre alte Tscheche ersetzt Massimo Oddo, der am Donnerstag nach der 5:3-Niederlage gegen Turin gefeuert wurde. Mit 90 Toren in 42 Spielen erzielte Pescara 2011/12 unter Zeman einen Serie-B-Rekord. Die Liste der Klubs in der italienischen Liga, die Zeman trainierte, reicht von Lazio Rom über AS Rom bis zum SSC Neapel. Am Sonntag trifft Pescara daheim auf den Tabellen-16. CFC Genua.