Im Spiel gegen Rom Zweiter Kreuzbandriss bei Italiens Nationaltorwart Perin

Der italienische Nationalkeeper Mattia Perin hat sich den zweiten Kreuzbandriss innerhalb eines Jahres zugezogen und fällt erneut mehrere Monate aus. Der Profi vom Serie-A-Klub CFC Genua erlitt die Verletzung im linken Knie am Sonntag beim 0:1 im Ligaspiel beim AS Rom, wie sein Klub mitteilte. Der 24-Jährige soll in den kommenden Tagen operiert werden. Im April vergangenen Jahres hatte der Torhüter sich bereits einen Kreuzbandriss im anderen Knie zugezogen und deshalb auch die EM in Frankreich verpasst. Perin hat zwar erst ein Länderspiel bestritten, war in der Squadra Azzurra aber als einer der Ersatzkeeper hinter Kapitän Gianluigi Buffon gesetzt.