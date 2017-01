Schon in der Anfangsphase legte Podolski furios los und erzielte mit zwei Treffern die schnelle 2:0-Führung (4./10. Minute). In einer turbulenten Partie glichen die Gäste zunächst aus, nach dem 3:2 für Istanbul durch Garry Rodrigues (27.) sah Teamkollege Nigel de Jong die Gelb-Rote Karte (31.).

Trotz Unterzahl für Galatasaray war Podolski auch nach der Pause nicht zu stoppen und legte binnen zwölf Minuten per Hattrick nach (51./55./63.).

"Ich fühle mich sehr geehrt, der fünfte Spieler zu sein, der fünfmal in einem Spiel für Galatasaray trifft", twitterte Podolski.

Pod⚽⚽⚽⚽⚽lski! I'm very honoured to be the fifth player to score five times in one game for Galatasaray. Hello, Super Mario Jardel ✋🏻 #cimbom pic.twitter.com/X6KRL0eicO