Afrika-Cup: Mahrez bewahrt Algerien vor Auftaktniederlage

Afrikas Fußballer des Jahres Riyad Mahrez hat den früheren Titelträger Algerien vor einem Fehlstart in den Afrika-Cup bewahrt. Der Offensivspieler des englischen Meisters Leicester City erzielte beim 2:2 (1:2) gegen Simbabwe beide Treffer für die Nordafrikaner (12./82.). Im zweiten Spiel der Gruppe B treffen am Abend (20.00 Uhr) Tunesien und der Senegal aufeinander. Gastgeber Gabun war am Samstag gegen Guinea-Bissau trotz eines Treffers von Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang nicht über ein 1:1 (1:0) hinausgekommen. Titelverteidiger Elfenbeinküste greift am Montag gegen Togo ins Geschehen ein.