Argentinier bleibt in Barcelona Messi reist nicht zur Weltfußballer-Gala nach Zürich FOTO: AFP

2017-01-09T13:47+0100 2017-01-09T13:50+0100

Cristiano Ronaldo kann sich seiner Kür zum Weltfußballer des Jahres 2016 am Montagabend wohl noch ein Stück sicherer sein. Konkurrent und Dauerrivale Lionel Messi blieb in Spanien, statt zu der Gala nach Zürich zu reisen. Das teilte sein Klub FC Barcelona am Mittag mit.