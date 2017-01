später lesen Real-Profi Modric ist Kroatiens Fußballer des Jahres Teilen

Twittern







Luka Modric ist Kroatiens Fußballer des Jahres 2016. Der Mittelfeldregisseur von Real Madrid setzte sich in der von der Tageszeitung Vercenji List durchgeführten Wahl mit 110 Punkten vor Vorjahressieger Ivan Rakitic vom FC Barcelona (80 Stimmen) und Mario Mandzukic von Juventus Turin (76) durch. "Das ist ein ganz besonderer Preis, der mir sehr viel bedeutet und eine große Tradition hat", sagte Modric. Der 31-Jährige hatte 2016 mit Real Madrid die Champions League, die Fifa-Klub-Weltmeisterschaft und den europäischen Supercup gewonnen. Mit der kroatischen Nationalmannschaft scheiterte Modric bei der EURO in Frankreich im Achtelfinale am späteren Europameister Portugal. Für Modric ist es bereits die fünfte Auszeichnung. Auch 2007, 2008, 2011 und 2014 hatte er die Trophäe gewonnen, 2015 gewann Rakitic, 2012 und 2013 ging der Titel an Mandzukic, der damals für den FC Bayern spielte.