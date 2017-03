Die Kunst des Field-Interviews hat schon so manchen Fußballer überfordert. Oft stehen leere Phrasen neben Durchhalteparolen und "Wir müssen weiter arbeiten"-Aussagen, manchmal kommt es zu emotionalen Wutausbrüchen. Meist sind die Interviews jedoch belanglos und langweilig.

Weniger langweilig waren die Aussagen von Mohammed Anas nach dem 2:2 seines Klubs Free State Stars gegen Ajax Cape Town in der südafrikanischen Liga. Anas war offenbar noch so berauscht von seinem Doppelpack und der Auszeichnung zum "Spieler des Spiels", dass ihm ein verbales Eigentor unterlief.

VIDEO: Mohammed Anas just gave the greatest MoTM speech of all time, thanking both wife and girlfriend. (Via @clydegoal) pic.twitter.com/gXJ4ZwOtdg