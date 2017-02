Joel Veltman von Ajax Amsterdam erlangt durch sein unsportliches Verhalten in der niederländischen Ehrendivision zweifelhaften Ruhm. Die Aktion des Abwehrspielers ruft viel Kritik hervor.

Das ist passiert: In der 51. Spielminute greift Ajax in der Partie gegen Sparta Rotterdam über die rechte Seite an. Veltmans Teamkollege Bertrand Traore wird gefoult und bleibt auf dem Rasen liegen. Dann folgt der Auftritt des Vize-Kapitäns: Veltmann signalisiert seinem Gegenspieler Ivan Calero, zu warten, was mit seinem Teamkameraden passiert ist und ob er sich schlimmer verletzt hat. Der 25-Jährige zeigt sogar mit den Händen, dass Calero ihn nicht angreifen muss, weil er das Spiel quasi im Spiel selbstständig unterbricht. Calero hört auf seinen Gegenspieler und wartet brav.

Und Veltman? Der nutzt die Gelegenheit aus, läuft an seinem Gegenspieler vorbei und kann so von der rechten Seite in den Strafraum flanken. Zum Glück erzielt Ajax nach dieser dreisten Aktion kein Tor. Es bleibt am Ende beim 2:0 für Ajax.

"Es war ein Trick. Bertrand lag auf dem Boden und das habe ich ausgenutzt. Ich weiß auch, dass es dafür keinen Preis gibt. Man sollte das aber nicht größer machen, als es ist", sagte Veltman über seine Aktion. Sparta-Trainer Alex Pastoor griff zu beißendem Sarkasmus: "Das war eine sehr sportliche Geste..."

