Misidjan erster VVV-Winterzugang: Freitag Auswärtsduell beim FC Oss

Am Freitagabend gastiert VVV-Venlo als souveräner Spitzenreiter der Jupiler League beim aktuellen Tabellenvierzehnten, dem FC Oss. Das Team aus der Nähe von Nijmegen spielt eine äußert kuriose Saison.

In der Hinserie wurde eine Serie von neun Niederlagen in Folge, darunter ein 0:7 bei Jong Ajax Amsterdam, von einem 6:2 Heimsieg gegen den FC Eindhoven unterbrochen. Das Jahr 2016 beendete Oss dann allerdings mit fünf Siegen in Folge. Zuletzt gab es ein 1:3 bei Helmond Sport. Mit 46 erzielten Treffern verfügt Oss als Team aus dem unteren Drittel der Tabelle über die zweitbeste Offensive der Liga. Venlo folgt mit 39 Toren auf Rang vier. Dahingegen sind 55 Gegentreffer für Oss die meisten der gesamten Liga. Venlo hingegen hat mit 14 Gegentoren die mit Abstand beste Defensive der Jupiler League. Passend zu diesem Torverhältnis ist der aktuelle Top-Torjäger der Jupiler League auch im Dienst des FC Oss. Tom Boere schoss in 21 Auftritten schon unglaubliche 24 Treffer für Oss. Venlos Johnatan Opoku liegt mit neun Saisontoren auf dem fünften Rang der Torjägerliste.

"Oss ist tatsächlich eine der offensivstärksten Teams der Liga. Wir dagegen haben die beste Defensive, es wird daher ein interessanter Vergleich, den wir aber natürlich für uns entscheiden wollen." so Venlos Trainer Maurice Steijn. Mit Boban Lazic ist ein alter Bekannter in den Reihen des FC Oss zu finden, er spielte in der abgelaufenen Saison für einige Wochen in Venlo, kehrte aber aufgrund mangelnder Einsatzzeiten schnell zu seinem Ex-Club Zwolle zurück. Darüber hinaus ist Venlos letztjährige Nummer eins, Jordy Deckers aktuell dritter Torhüter des FC Oss. Nach nur einem halben Jahr löste Deckers seinen Vertrag auf Zypern auf und kehrte in die Niederlande nach Oss zurück, wo er allerdings derzeit zwei weitere Keeper vor sich dulden muss. Venlo könnte seine Tabellenführung mit einem Sieg weiter ausbauen, denn zwei von drei Konkurrenten um die Tabellenspitze treffen im Form von Maastricht gegen Breda aufeinander. Derzeit beträgt Venlos Vorsprung auf die Konkurrenz sieben Zähler, sowie 13 Tore.

Mit dabei sein wird auch der 28-jährige Cendrino Misidjan, der am Mittwoch einen Vertrag bis Saisonende mit der Option auf eine weitere Saison beim VVV-Venlo unterzeichnete. Der groß gewachsene Linksverteidiger soll als Back-up für Roel Janssen fungieren und ist ab sofort spielberechtigt. In seiner bisherigen Karriere spielte Misidjan unter anderem für den FC Emmen, die Go Ahead Eagles Deventer, Sparta Rotterdam, sowie den bulgarischen Serienmeister ZSKA Sofia. In der vergangenen Spielzeit lief der in Surinam geborene Vertediger für Ermis Aradippou in der ersten Liga Zyperns auf. In der Hinrunde dieser Saison spielte Misidjan für den aktuellen Tabellenzweiten der dritten niederländischen Liga, De Treffers Groesbeek und kommt nun ablösefrei zum VVV Grenze. Sportdirektor Stan Valckx: "Wir haben mit Roel Janssen bereits einen starken Linksverteidiger und bekommen mit Cendrio nun die gewünschte Verstärkung auf dieser Position. Er hat viel Erfahrung im Aufstiegskampf der Jupiler League und wird uns damit sicherlich helfen können." Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass in der kommenden Woche noch ein zweiter Winterneuzugang an der deutschen Grenze präsentiert werden kann.