Präsident lobt Trainer Steijn: Rückrundenstart bei Erstliga-Absteiger Cambuur

Am Freitag (20 Uhr) steht der erste Rückrunenspieltag für den niederländischen Zweitligisten VVV-Venlo auf dem Programm. Die Grenzstädter gastieren bei Erstliga-Absteiger Cambuur Leeuwarden, die aktuell auf einem für die eigenen Ansprüche enttäuschenden neunten Tabellenplatz zu finden sind.

Nach einem schwachen Saisonstart fing Cambuur sich in den letzten Wochen vor der Winterpause und sorgte für eine Pokalsensation, in dem Sie Rekordmeister Ajax Amsterdam aus dem Wettbewerb warfen. Venlos Trainer Maurice Steijn kann bis auf den noch immer nicht fitten Moreno Rutten auf seinen gesamten Kader zurückgreifen, weiß allerdings über die Schwere der Aufgabe: "Cambuur ist als Titelkandidat in die Saison gegangen und für mich sind sie das neben uns auch immer noch. Alleine die Tatsache, dass Sie im Winter auf dem Transfermarkt nochmal ordentlich nachgelegt haben, zeigt über welch finanziellen Mittel sie verfügen. Allerdings fahren wir als Spitzenreiter dort hin und wollen natürlich gewinnen, auch wenn das keine einfache Aufgabe für uns wird."

Beim traditionellen Neujahrsempfang des VVV-Venlo am Montagabend blickte VVV-Präsident Hai Berden zuversichtlich auf die Zukunft des Klubs. "VVV-Venlo ist ein kerngesunder Verein, dank großer Anstrengungen in den letzten Monaten ist es uns gelungen, unser positives Eigenkapital zu stärken und wir werden vom niederländischen Verband KNVB daher im Frühjahr wieder als komplett gesund eingestuft. Zudem verfügen wir mit Maurice Steijn über einen hervorragenden Trainer. Unser Ziel für 2017 ist deutlich: Wir wollen Aufsteigen", erklärte Venlos Präsident.