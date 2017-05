VVV muss auf fünf Stammkräfte verzichten: Saisonabschluss mit zweiter Garnitur bei Telstar IJmuiden

Am Freitagabend (20 Uhr) verabschiedet sich das Team des VVV-Venlo als Meister und Aufsteiger aus der Jupiler League mit einem Auswärtsspiel beim Tabellenfünfzehnten Telstar IJmuiden.

Venlos Trainer Maurice Steijn wird dabei vor allem Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance geben sich zu zeigen. Mit Nils Röseler, Johnatan Opoku (beide angeschlagen), Jerold Promes (gelbgesperrt) und Danny Post (rotgesperrt), sowie Torhüter Delano van Crooij - Ersatzkeeper Maarten de Fockert darf erneut ran - werden fünf Stammkräfte sowieso nicht zur Verfügung stehen. Aber auch auf anderen Positionen sind durchaus Wechsel im Bereich des Möglichen.

Für beide Teams steht nichts mehr auf dem Spiel, so sieht es auch Steijn: "Wir freuen uns auf das Ende der langen Saison, die wir mit dem Aufstieg und der Meisterschaft so fantastisch absolviert haben. Zum Schluss wollen wir noch einmal den Jungs eine Chance geben, die das ganze Jahr über eher in der zweiten Reihe gestanden haben, aber doch auch sehr wichtig für das Team waren."